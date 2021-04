Sanremo: “Nell'ultimo Decreto Sostegni non si fa riferimento alle attività legate al gioco”, la preoccupazione dei sindacati per la mancata riapertura del Casinoò

Nell’ultimo Decreto Sostegni del Governo Draghi non vi è menzione in merito alla riapertura delle attività legate al gioco e i sindacati SLC-CGIL FISASCAT-CISL UILCOM-UIL SNALC-CISAL, esprimono forte preoccupazione per la mancata calendarizzazione della riapertura delle Case da Gioco, con particolare riferimento al Casinò di Sanremo.



Scrivono i sindacati: “Se una visione retrograda e superficiale del mondo del Gioco potrebbe far pensare che la riapertura delle Case da Gioco non sia una priorità, è doveroso citare l’On. Claudio Durigon, sottosegretario MEF con delega ai Giochi, il quale ha reso noto che il gioco illegale ha avuto un incremento dell’879% rispetto all’anno 2019. La perdita di gettito erariale è stata stimata in cinque miliardi di euro ma non bisogna dimenticare che il gioco illegale è gestito dalla malavita organizzata e ha un corollario di usura e violenza; inoltre nelle bische clandestine non vi sono i rigorosi protocolli di sicurezza adottati dai casinò durante l’apertura estiva, protocolli che hanno permesso di non aver avuto nessun contagiato tra il personale e tantomeno tra i clienti. Gli scriventi ritengono di particolare gravità la situazione del Casinò di Sanremo in quanto la sua chiusura non solo rientra nel quadro descritto e non solo priva della retribuzione le circa trecentocinquanta famiglie, tra dipendenti diretti e dipendenti di servizi terziarizzati, che direttamente patiscono la chiusura, ma l’intero comparto formato dalla stessa città di Sanremo e dai comuni limitrofi. Si tratta di un comparto privo di industrie e che vive principalmente di turismo, turismo strettamente legato al Casinò. Ristoratori, albergatori ed esercenti lavorano anche grazie ai clienti del casinò e a loro volta alimentano il resto del terziario locale. Fermando la locomotiva casinò, tutte le carrozze hanno sofferto. Il comparto si sta progressivamente impoverendo e trasformando in area depressa. La situazione è stata aggravata dal fatto che il Casinò di Montecarlo ha mantenuto la piena attività con conseguente espatrio di capitali che potevano essere invece assorbiti dal nostro territorio. Ulteriori ritardi nella riapertura porteranno a una progressione geometrica della sofferenza del comparto territoriale”.



“I protocolli di sicurezza adottati dal casinò sono stati approvati dalla ASL1 e la stessa RAI li ha considerati adeguati quando ha individuato nei saloni del casinò gli ambienti dove porre l’area stampa durante il Festival - conclude la nota delle sigle sindacali - tali protocolli, unitamente alla campagna vaccinale in corso, rendono il Casinò di Sanremo uno dei luoghi più sicuri d’Italia. È necessario che il governo in carica corregga al più presto la propria miopia selettiva e permetta la riapertura dei Casinò a beneficio della collettività tutta, del Comune di Sanremo e dei lavoratori direttamente interessati”.