Imperia: lavori e cantieri in città, un lettore "Sarebbe opportuno occuparsi anche di problemi minori"

Un nostro lettore, Silvano Gecchelin, ci ha scritto in relazione agli interventi seguiti ieri dal Sindaco Scajola:

“Sicuramente lavori importanti, ma l'Amministrazione dovrebbe e potrebbe anche occuparsi di situazioni ‘minori’ ma non meno importanti. Ad esempio la situazione strade anche cittadine oltre che quelle periferiche e frazionali, che sono in stato penoso e deplorevole. La situazione scarichi fognari, non ultimo quello segnalato da un ristoratore in piazza Viale nel centro di Oneglia, che ‘delizia’ i potenziali clienti con effluvi nauseanti. Ci sono anche altri disservizi che sono sotto gli occhi di tutti, che avrebbero costi non eccessivi e tempi non biblici”.