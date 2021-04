Pallamano: dopo tanti mesi di attesa al via domani il campionato regionale Under 15, gioca anche il Ventimiglia

Debutta domani il campionato regionale categoria under 15 di pallamano. La Presidentessa del Ventimiglia, Paola Nanni, esprime la propria soddisfazione: "Sarà una bella emozione rivedere i ragazzi in campo, dopo un anno di sospensione. Domani al Palaroya di Ventimiglia si svolgerà il primo concentramento delle squadre del Ponente Ligure, Ventimiglia, Bordighera, Imperia. È con grande piacere che ospitiamo il debutto di questo campionato, accogliendo con gioia i nostri ‘avversari’. Abbiamo atteso più di un anno per poter riaprire le porte del palazzetto anche per questa categoria”.

I giovani della Pallamano Ventimigialia hanno iniziato la loro attività a settembre, senza un attimo di sosta e ora sono pronti per questo importante debutto. “Al di là del risultato – prosegue Paola Nanni - ritengo sia importantissimo che le squadre si confrontino, ma soprattutto che tutti gli atleti si possano affrontare sul campo, un piccolo ma grande passo verso la normalità, che tutti aspettiamo. Mando un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi, augurando loro di poter finalmente esprimere la loro immensa voglia di sana competizione. Lo sport, in questo periodo difficile, deve essere una priorità assoluta per i giovani campioni e la funzione fondamentale di noi dirigenti ed allenatori, è proprio quella di non abbassare la guardia e spronare i nostri ragazzi”.