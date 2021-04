Taggia: da lunedì prossimo, al via istanze concessioni suolo pubblico per ampliamento dehors

“A partire da lunedì 26 aprile 2021 – comunica il Consigliere incaricato ai rapporti con Associazioni di Categoria Avv. Chiara Cerri – gli esercizi di ristorazione (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ecc.) potranno presentare le istanze di ampliamento dei dehors su suolo pubblico al Comune di Taggia. Si tratta di una procedura snella. La domanda infatti potrà essere inoltrata in via telematica al comune e non sarà soggetta a imposta di bollo”.

L’avviso pubblico e il relativo modulo per la presentazione dell’istanza potrà essere presentato e reperito sul sito istituzionale del Comune di Taggia a questo link sino a venerdì 14 maggio prossimo.

1. I titolari di provvedimenti di concessione di ampliamento di occupazione suolo pubblico, ad oggi ancora valide, non devono presentare alcuna istanza, in quanto le precedenti autorizzazioni sono prorogate ope legis sino al 30 giugno;

2. I titolari di provvedimenti di concessione di ampliamento di occupazione suolo pubblico, che abbiano liberato lo spazio occupato, se interessati, sono invitati a comunicare in via telematica all’indirizzo p.e.c. del Comune di Taggia comune.taggia.im@certificamail.it o e-mail info@comune.taggia.im.it i tempi e le modalità di occupazione degli spazi già assegnati con un preavviso minimo di 72 ore senza compilare alcuna nuova istanza;

3. I titolari di provvedimenti di concessione di ampliamento di occupazione suolo pubblico che intendano effettuare modifiche di qualsivoglia natura alla concessione in essere devono presentare una nuova istanza, utilizzando la modulistica allegata al presente comunicato, in via telematica, con allegata la planimetria, al seguente indirizzo p.e.c comune.taggia.im@certificamail.it o e-mail info@comune.taggia.im.it la quale sarà sottoposta al vaglio degli uffici comunali competenti per verificarne la fattibilità.

4. I titolari di attività che sino ad oggi non hanno ancora presentato alcuna istanza di ampliamento della superficie eventualmente occupabile, possono presentare nuova istanza di ampliamento di suolo pubblico in via telematica, con allegata la planimetria, utilizzando la modulistica allegata al presente comunicato, al seguente indirizzo p.e.c comune.taggia.im@certificamail.it o e-mail info@comune.taggia.im.it la quale sarà sottoposta al vaglio degli uffici comunali competenti per verificarne la fattibilità.

Si precisa che i beni mobili utilizzabili saranno, a titolo esemplificativo, tavolini, sedute, pedane e ombrelloni.