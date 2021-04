Sanremo: nuovo regolamento per i dehors, ordine del giorno dei Consiglieri Lombardi e Cozza (FdI)

I Consiglieri di Fratelli d’Italia a Sanremo, Luca Lombardi e Federica Cozza, ha presentato un ordine del giorno nel quale chiede al Sindaco e alla Giunta di prorogare le concessioni di occupazione suolo pubblico in ampliamento o di nuovi spazi all’aperto per le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande a titolo gratuito e senza necessità di ulteriori istanze da parte dei soggetti interessati.

Nella missiva i due Consiglieri chiedono di rivedere, anche accogliendo le richieste delle associazioni di categoria, le modifiche presenti nella bozza del nuovo Regolamento per la realizzazione dei dehors stagionali e permanenti, prevedendo misure meno limitative e non in conflitto con il momento pandemico e che possano essere garantite anche in momenti ordinari. Inoltre viene chiesto di prevedere l’entrata in vigore del nuovo Regolamento solo alla fine dello stato di emergenza epidemiologica ed autorizzare, nel caso vengano allentate le restrizioni nazionali e vengano permesse le manifestazioni pubbliche, lo svolgimento, in sicurezza, di eventi musicali, culturali o artistici davanti ai locali senza imporre ai proprietari il pagamento dell’occupazione suolo pubblico e delle varie autorizzazioni.

L’ordine del giorno è stato presentato anche in funzione delle modifiche inserite nella bozza del nuovo regolamento che prevede che la superficie massima consentita per l’installazione dei dehors passi da 60 a 40 metri quadri o quella che prevede una forte riduzione delle vie in cui è consentito installare dehors chiusi o parzialmente chiusi;

“Visto che l’emergenza sanitaria e le limitazioni di capienza imposte dal Governo – dicono i due Consiglieri di opposizione - perdureranno anche nei prossimi mesi, le misure previste nella bozza del nuovo regolamento, essendo più restrittive rispetto a quelle attuali, non favoriranno certamente la ripartenza di tutte queste attività di ristorazione e somministrazione, anzi le metteranno ancora più in difficoltà. Le associazioni di categoria hanno evidenziato diverse criticità nelle modifiche apportate al nuovo regolamento ed hanno avanzato la necessità di prevedere l’entrata in vigore del nuovo regolamento comunale alla fine dello stato di emergenza, ritenendo inopportuno renderlo operativo nell’immediato”.