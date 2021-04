Diano Marina: verso le elezioni, il circolo locale di Rifondazione Comunista risponde a Luigi Basso

C'è grande attenzione al rinnovo dell’Amministrazione comunale dianese, in corso di preparazione in questi mesi. Le elezioni si terranno nel mese di ottobre e c’è grande fermento e curiosità in merito ad eventuali nuovi schieramenti.

"I soggetti politici uscenti - evidenzia il locale circolo di Rifondazione Comunista - sono impegnati a cercare un nuovo abito che riproponga con nuove narrazioni l’obiettivo di consolidare l’occupazione di suolo e portare a termine mire speculative ormai sotto gli occhi di tutti. Abbiamo già in più occasioni espresso la nostra profonda contrarietà alla realizzazione di nuovi supermercati, che rappresentano una volgare mossa speculativa ai danni del territorio e contro il piccolo commercio di prossimità già drammaticamente compromesso dall’emergenza sanitaria ancora in corso. Così come ha già espresso disappunto per quei tratti saltuari di pista ciclabile, che appaiono essere più fumo negli occhi in chiave elettorale piuttosto che la realizzazione di un opera capace di valorizzare in modo autentico il fronte mare ed il territorio tutto, e rappresentare un’attrattiva per il turismo, considerata la vocazione della cittadina e del suo suggestivo entroterra".

Rifondazione Comunista intende rispondere a Luigi Basso che già nelle settimane precedenti aveva manifestato la sua delusione dopo aver sondato gli schieramenti politici e constatato quanto l’interesse di ognuno fosse solo quello di occupare seggi di potere: "Non siamo mai stati contattati dal noto professionista Luigi Basso e neppure auspichiamo interlocuzioni con lo stesso in quanto lo ritiene, insieme all’amministrazione uscente, responsabile del declino, che è sotto gli occhi di tutti, della cittadina di Diano Marina. Cogliamo l’occasione per invitare il Signor Basso a riconsiderare la sua posizione. Se non intende sostenere l’amministrazione uscente si dimetta. In caso contrario il ruolo del politico in cerca di poltrone sarà tutto suo. Superfluo sottolineare che le nostre considerazioni sono squisitamente politiche e non personali".