Diano Marina: domani mattina una delegazione di Fratelli d'Italia al gazebo di via Genova

Domani, dalle 9.30 alle 12.30, la delegazione di Fratelli d’Italia del Golfo Dianese sarà presente con un gazebo informativo nel centro pedonale di Diano Marina, in via Genova.

“Sarà un momento molto importante per il nostro partito - ha detto Francesco Bregolin, portavoce della Delegazione - incontrare la gente, nonostante il momento che stiamo vivendo, è il nostro 'quotidiano'. Con il gazebo, sempre seguendo le normative anti Covid, possiamo incontrare la popolazione, i commercianti, gli albergatori, gli imprenditori del Golfo, recepire le loro istanze e presentare le nostre idee per il territorio e le nostre proposte di legge a livello nazionale. Siamo il partito della gente e quindi vogliamo stare in mezzo alla gente. Saranno presenti anche l’Assessore Regionale Gianni Berrino e il Consigliere Regionale Veronica Russo, che ringrazio anticipatamente per il loro incessante lavoro e per la loro disponibilità”.

Al Gazebo saranno presenti anche i moduli per potersi iscriversi a Fratelli d’Italia per l’anno 2021