Sanremo: oggi alla scuola Primaria 'Rubino' è stata celebrata la 'Giornata Mondiale del Libro' (Foto)

Alla Scuola Primaria Rubino è stata celebrata oggi la 'Giornata Mondiale del Libro' grazie al Webinar “Amore… per tutti i gusti!”: letture ad alta voce, a cura di Rossella Masper, bibliotecaria presso la Biblioteca Civica F. Corradi di Sanremo.

Rossella, per prima cosa, ha spiegato ai bambini l’importanza di questa giornata in sé e per il fatto che costituisce l’inizio del Maggio dei Libri. Il tema di quest’anno è l’amore, ogni tipo di amore: l’amore dei genitori per i figli, l’amore dei figli per i genitori, l’amore per gli amici, l’amore per le persone lontane, l’amore per gli animali. I bambini di prima e di seconda hanno incontrato il loro amico lupo, un personaggio simpatico diventato familiare in questi mesi di scuola, infatti hanno ascoltato la lettura “Il lupo che cercava l’amore” di Orianne Lallemand, Ed. Gribaudo.

C'era una volta un grosso lupo nero, alquanto carino e alquanto gentile, che però non aveva un'innamorata. Un mattino decise di cercare l'amore della sua vita. Ma come fare? Non se ne intendeva per niente. Come sarebbe riuscito a riconoscerla? I bambini di terza hanno ascoltato la lettura del libro “Leopantera. Una semplice storia d’amore” di Piotr Wilkon, Ed. Bohem Press Italia. Il giovane leopardo Bruno si addentra nella giungla: è il suo primo giorno di caccia! Ma fra i rami e le liane, lo osservano gli occhi grandi e luminosi di Lisa, la pantera nera. Un incontro improbabile, una semplice storia d'amore.

I bambini di quarta e quinta hanno ascoltato la lettura del libro “Sii amorevole con Eddie Lee” di Fleming Virginia e Floyd Cooper, Ed. Stoppani. “Sii amorevole con Eddie Lee” è ciò che ricorda Christy a Jim Bud, che non riesce a non essere duro e sgarbato con quel ragazzino chiassoso e maldestro. Eddie Lee è speciale: è capace di entrare in acqua fino alle ginocchia solo per guardare da vicino le ninfee. Eddie Lee ha la sindrome di Down. Un bellissimo libro in cui le meravigliose illustrazioni si fondono con un testo semplice e poetico che ci trasporta, insieme a tre bambini, alla loro scoperta della diversità di tutti gli esseri umani”.

Al termine di ogni lettura, Rossella ha dato la possibilità ai bambini di ciascun gruppo di intervenire e di esprimersi, aiutandoli con esempi e domande a rompere il ghiaccio. Dalla prima alla quinta, ci sono stati bambini che hanno superato l’emozione e sono intervenuti in modo coerente ed interessante. I bambini delle varie classi si sono soffermati, in particolare, sui periodi di quarantena affrontati e/o in corso, facendo emergere i loro sentimenti.

“Mi sono mancati i compagni!”, “Sono stata contenta di tornare a scuola.”, “Mi è mancata la mia amica del cuore.”, “In quarantena sentivo che mi mancavano i miei amici. Voglio bene ai miei compagni”. “Vedere le maestre nelle videochiamate non è la stessa cosa come vederle di persona”. “Durante questa quarantena noi maschi ci troviamo attraverso una videochiamata per giocare e chiacchierare”.

Un bambino di II, collegandosi alla storia “Il lupo che cercava l’amore”, in particolare alla parte in cui il sentimento del lupo non è corrisposto, ha esordito dicendo: “Il cuore mi batteva forte per una bambina, ma questa bambina ha capito che non ero adatto per lei”.

Una bambina di III, collegandosi al libro “Leopantera. Una semplice storia d’amore” ha chiesto di intervenire per parlare di un’amicizia difficile, ma presa dall’emozione non ha trovato le parole per esprimersi. Però, terminato il collegamento, non si è data per vinta e ha messo per iscritto quello che non era riuscita a dire a voce. È stata una bella sorpresa per la classe, che ha potuto ascoltare la lettura del testo nel pomeriggio. È proprio il caso di dire: “Chi la dura, la vince!”.

Terminata la lettura “Sii amorevole con Eddi Lee”, dedicata ai bambini più grandi, c’è stato un momento di silenzio perché affrontare certi sentimenti non è facile. Il primo intervento è stato compiuto da una docente: ha espresso i suoi sentimenti di madre di un ragazzo speciale in modo toccante, facendo riferimento al periodo in cui il figlio era un bambino.

Una volta rotto il ghiaccio, è intervenuta una bambina di quarta che ha manifestato il suo genuino sentimento di amore/affetto nei confronti di un compagno di classe, tradotto in gesti concreti, confermati dalla docente di sostegno che ha esteso il discorso di inclusione a tutto il gruppo classe e alle famiglie, pur nelle difficoltà quotidiane. Una bambina di quinta ha fatto riferimento ad un’esperienza extrascolastica: ha stretto un’amicizia speciale con un bambino speciale, conosciuto grazie alla madre, docente di sostegno.

I libri scelti e letti dalla bibliotecaria Rossella Masper sono piaciuti molto ai bambini e ai docenti. Il tema dell’undicesima edizione del Maggio dei Libri “Amor…” verrà ripreso il 14 e il 18 maggio. In attesa dei prossimi appuntamenti, i docenti e i bambini hanno ringraziato: la Dottoressa Rossella Masper, bibliotecaria, per averci scelto, il Dottor Fausto Galimberti, Referente del Servizio Biblioteca Civica e l’Assessore alla Cultura Silvana Ormea per la disponibilità e sensibilità dimostrate verso questa nuova esperienza.