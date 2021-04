Al via un corso on line del Cescot Confesercenti provinciale per diventare agente immobiliare

Il Ce.s.co.t. Confesercenti della nostra provincia offre la possibilità a tutti coloro in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, di prepararsi on line all’esame per diventare agente immobiliare. Il corso, della consueta durata di 100 ore, comprenderà sia le nozioni giuridiche e fiscali sia la parte più professionale e tecnica necessaria per gestire le relazioni con i potenziali venditori/compratori.

La frequenza è obbligatoria. Le lezioni saranno in orario serale dalle 18 alle 22 dal martedì al giovedì (3 giorni alla settimana per un totale di 25 lezioni). Per informazioni e per iscriversi contattare il: 0183 720040 (interno 4) oppure scrivete a cescotimperia1@gmail.com. E’ disponibile anche il numero WhatsApp dell’ente di formazione Ce.s.co.t. per ottenere informazioni: 3355994976.

Lo scopo finale del corso è quello di permettere ai partecipanti, previa frequenza al corso, il superamento dell’esame previsto dalla Legge n. 39/89, per accedere l’iscrizione al ruolo “Agenti d’Affari in Mediazione” tenuto dalla Camera di Commercio di competenza.