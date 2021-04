Scompare Bruno Frediani, storico allenatore e fondatore dell'omonima scuola di Pugilistica

La campanella dell’ultimo round ha suonato, ognuno al proprio angolo. Perfetto l’ultimo salto mortale, preciso sulle spalle di Paolo. Il pubblico esce dalla sala contento, lo spettacolo non si ripeterà.



Giovedì 22 aprile è mancato a 83 anni dopo una lunga malattia Bruno Frediani, storico allenatore della palestra “Pugilistica Frediani“, fondata e gestita per circa 15 anni a Imperia insieme al fratello Paolo.



I Frediani hanno calcato i palchi di tutto il mondo come acrobati fino agli anni del ritiro, quindi l’approdo ad Imperia e l'amore per la boxe.



Grazie ai loro insegnamenti sono nati campioni internazionali alla "Pugilistica Frediani", nuove generazioni di istruttori, e numerosi imperiesi si sono avvicinati al mondo del pugilato.



Bruno lascia i tre figli e la moglie, ai quali va il più sentito cordoglio della redazione di Imperia News.