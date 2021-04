Coronavirus: lievissimo aumento del tasso di positività in regione (7,74%) e dei contagiati in provincia (67)

Numeri in lieve aumento, quest’oggi dopo il calo dei giorni scorsi, nella nostra regione. Sono infatti 370 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 4.777 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.744 antigenici rapidi), uno ogni 12,91 pari al 7,74%.

Tornano purtroppo a crescere anche i nuovi positivi quotidiani nella nostra provincia, oggi 67. Sono stati 62 a Savona, 183 a Genova e 55 a Spezia. Calo dei ricoverati, sia in tutta la regione che nell'imperiese, dove siamo tornati vicini ai 100. Sono 10 i morti segnalati oggi per Covid, tra il 20 aprile e oggi. Di questi nessuno nella nostra provincia.

Questi gli altri dati nel dettaglio:

Tamponi processati con test molecolare: 1.155.234 (+4.777)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 239.429 (+2.744)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 97.650 (+360)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.276 (+57)

Casi per provincia di residenza

Imperia 959 (+8)

Savona 1.183 (-16)

Genova 3.093 (+42)

La Spezia 752 (+21)

Residenti fuori regione o estero 86 (-13)

Altro o in fase di verifica 203 (+5)

Totale 6.276 (+57)

Ospedalizzati: 613 (-20); 70 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 104 (-2); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 123 (-10); 13 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 121 (+1); 21 (-) in terapia intensiva

Galliera - 67 (-7); 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 1 (-2); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 93 (+4); 6 (-)in terapia intensiva

Asl 4 - 38 (+1); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 66 (-5); 12 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.653 (+77)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 87.255 (+303)

Deceduti: 4.119 (+10)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.619 (+39)

Asl 2 - 1.186 (-84)

Asl 3 - 2.263 (+16)

Asl 4 - 454 (+43)

Asl 5 - 1.028 (+41)

Totale - 6.550 (+55)