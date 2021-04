Prodotti di eccellenza e antiche ricette dei maestri artigiani: le prelibatezze della Panetteria Lanteri di Imperia

Proseguiamo il nostro viaggio con la Cna di Imperia per raccontare il territorio, la gastronomia, ma anche la storia, l'ambiente e il turismo. Un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi scopriamo un locale, che è la meta preferita dei buongustai della città di Imperia, di chi ama mangiare bene in un ambiente moderno e accogliente, sperimentando la grande varietà della cucina tradizionale ligure. Parliamo della Panetteria Lanteri Bakery, con annessa una caffetteria e gastronomia, che offre prelibatezze da portare a casa o consumare sul posto in ogni momento della giornata: dalla colazione al pranzo e dall’aperitivo alla cena.

Cura del dettaglio, ricerca di materie prime selezionate creatività ed estro in cucina nel rispetto della tradizione sono alla base del successo di questo locale gestito da Jolanda e Cristian Lanteri

Questo laboratorio artigiano offre ai clienti un percorso enogastronomico di sicuro interesse, adatto a tutti, anche ai gourmet più esigenti. Famose sono le focacce, in particolare quella genovese che si è guadagnata meritatamente riconoscimenti nazionali, come quello della guida del Gambero Rosso, ma anche la tradizionale Pissalandrea,

le torte salate con le verdure di stagione, fra cui la famosa torta Pasqualina e il mitico “Turtun” di Castelvittorio, o in alternativa i “Barbagiuai” della val Nervia. Il reparto gastronomia offre piatti tradizionali della cucina ligure come I Frisceu, le irresistibili frittelle con ortaggi di stagione, verdure ripiene come i fiori di zucca e le cipolle ripiene, ma anche frittate con le erbe spontanee.

Gli ortaggi e le verdure, che sono la base della dieta mediterranea, che ha profonde radici nella storia gastronomica della città di Imperia, sono grandi protagonisti, ma sul banco troverete anche rivisitazioni delle più classiche ricette locali, insieme alle lasagne al ragù, al pesto o alle verdure.

In base all’andamento della pesca troverete le Acciughe fritte, ed il venerdì immancabili il Brandacujun e Stoccafisso alla ligure.

Piatti sempre gustosi e prelibati grazie alle abilità culinarie di Jolanda, che si è divisa i compiti con Cristian, che vanta una esperienza di oltre 30 come maestro panificatore.

Una passione per la cucina e il buon cibo che permette a questa coppia di offrire piatti sempre straordinari e serviti con cura e gentilezza da uno staff sempre sorridente.

Piatti e ricette, all’apparenza semplici, ma sempre in grado di regalare emozioni e riportare alla memoria i sapori di un tempo.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza, produzioni rare e De.Co. Sono i veri protagonisti di questo viaggio che porterà i lettori a scoprire le bellezze del territorio e da dove viene quello che mangiamo e da chi è prodotto. Ma soprattutto scopriremo anche il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente, alla salvaguardia delle tradizioni e ed allo sviluppo di un nuovo turismo esperienziale. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

La Panetteria Lanteri si trova a Imperia in via Ospedale n 57 tel. 0183 881285

