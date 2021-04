Veicoli esteri condotti per lavoro dai frontalieri: Parodi (Fai) "Quando la toppa è peggio del buco"

“Restiamo sconcertati a leggere l'emendamento della Lega a prima firma del Senatore Rispoli, proposta dell'onorevole Flavio Di Muro, sul problema dei veicoli con targa estera guidate dai nostri frontalieri”.

Sono le parole di Roberto Parodi, segretario del Fai (Frontalieri Autonomi Intemeli), che ha commentato la modifica alla Legge. “Un emendamento – prosegue – che, se approvato, non risolverà il problema. Un testo che impedisce di recarsi in Italia a chi per ragione di lavoro è obbligato a farlo mettendolo a rischio del sequestro del veicolo, un ammenda e quello più grave di perdere il posto di lavoro. Certo non ci meraviglia un testo simile da chi ha fatto questa legge contro i frontalieri”.

“Come associazione stiamo andando avanti – annuncia Parodi - attraverso il nostro legale Enrico Amalberti, nei ricorsi e in parallelo attraverso una riformulazione del decreto attuativo. Dopo i vari piani sociali di licenziamenti che i nostri lavoratori hanno dovuto subire, ultimo quello del hotel Meriden a Monaco, a causa del Covid. Oggi per colpa di qualcuno ci ritroviamo affrontare altri possibili licenziamenti a causa di una legge italiana che invece di tutelare il lavoro lo penalizza”.

Attualmente sono sei i verbali elevati, con altrettanti veicoli di aziende monegasche sequestrati amministrativamente che dovranno aspettare mesi prima di poter essere nuovamente utilizzati mentre bisognerà anche recuperare i documenti che girano tra motorizzazione e consolati.

“Tutto questo – termina Parodi – provoca i danni alle stesse aziende e ai lavoratori. Ma non solo anche verso quelle attività italiane che forniscono materiale ad aziende monegasche. Siamo stufi di proclami e annunci e invitiamo la politica, tutta, a cancellare completamente questa Legge”.