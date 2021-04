Riscopri la gioia del bello: da Mod'Art a Sanremo la vera arte sartoriale

Dopo i giorni bui e tristi del lockdown, tutti tappati in casa in tuta o in pigiama, mentre si guarda a un ritorno alla normalità, la gente riscopre la gioia del bello, la voglia di vivere e anche il piacere di un abito elegante di alta sartorialità.

A soddisfare tutte queste esigenze nasce ad Imperia MOD’ART, come ci racconta Cinzia Esposito: “Io e il mio collega, il modellista Ali Jafary, avevamo già maturato diverse esperienze e collaborazioni con attività di sartoria a Imperia e Sanremo. E quando è terminato il lockdown abbiamo deciso di lanciarci in un progetto tutto nostro: un laboratorio di abbigliamento su misura”.

L’articolo di punta di MOD’ART è la camiceria per uomo e donna. Questo ci offre lo spunto per chiedere a Cinzia quali saranno le tendenze di questa primavera/estate 2021. Ci risponde: “Si riscopre il colore, tornano le tinte pastello, anche l’uomo ritorna a vestire colori come il giallo e il rosa, inoltre vanno molto i quadretti, di vari colori e dimensioni”.

Questo ci spinge a una riflessione: possiamo quindi dire che gli anni ‘80 non passano mai di moda?

Commenta Cinzia: “Sicuramente è così, gli anni ‘80 tengono bene, ma la moda ha spesso voglia di riscoprire il passato e di andare un po’ più indietro nel tempo. Per cui torna anche a riproporsi il colletto un po’ più lungo, come si usava negli anni ‘70. E per gli amanti della cravatta, il classico colletto francese con le punte piccole è un must intramontabile”.

Un altro articolo che ben valorizza l’eccellenza di MOD’ART è l’abito da cerimonia, sia da uomo che da donna. Per chi ama la cura del dettaglio, l’unicità di una realizzazione sartoriale rifinita con amore e con sublime eleganza anche nei più piccoli particolari.

Quindi è d’obbligo un’ultima domanda: dopo la pandemia la gente ha voglia di tornare alla normalità, quindi di festeggiare, di vestirsi elegante e magari anche di sposarsi?

Commenta Cinzia: “Noi ci auguriamo di sì. Ed è questa voglia di ritorno alla normalità che ci ha spinto a compiere la scelta coraggiosa di aprire dopo un momento storico così difficile, sfruttando il fatto che nell’ambiente della sartoria i nostri nomi e il nostro modo di lavorare erano già conosciuti e apprezzati”.

