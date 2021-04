Decreto per la ripartenza: l'On. Di Muro chiede al Governo un intervento specifico per le zone di frontiera come il ventimigliese (Video)

E’ intervenuto oggi alla Camera dei Deputati, chiedendo al Governo di lavorare a una sistemazione delle normative che riguardano le zone di frontiera, l’Onorevole ventimigliese Flavio Di Muro, nel corso del dibattito sul nuovo Decreto per le riaperture.

L’On. Di Muro ha chiesto un intervento diretto, anche al Sottosegretario ligure Costa, per fare in modo che l’estremo ponente della nostra regione possa interagire al meglio con la vicina Francia, in questo momento di ripartenza: “Sicuramente ci sono tanti pro ma anche dei contro in questo Decreto – ha detto Di Muro - che la Lega ha rilevato, come il coprifuoco che resta alle 22 o alcune mancate risposte ad alcune categorie. Io, però, pongo una ulteriore questione che, magari alla politica nazionale interessa poco, ma alla quale tengo e chiedo che venga messa nell’agenda di Governo. Riguarda le zone di confine che vivono una situazione particolare, con alcune normative non ancora modificate”.

Di Muro è entrato poi nello specifico delle problematiche dell’estremo ponente della nostra provincia: “Se riapriamo per dare una speranza e parlo ad esempio della zona dove vivo io, il ventimigliese, il turismo di prossimità francese è un indotto importante. Ma, con questo decreto non si mette mano sulle restrizioni che ci sono per arrivare nel nostro territorio. Faccio presente quanto viene fatto negli altri paesi, come i 20 km all’interno dei quali ci si può muovere, ma anche rivedere la normativa sui tamponi molecolari”.

Secondo il parlamentare ponentino serve fare in modo che provincia di Imperia e Alpi Marittime possano tornare all’interscambio economico a cui sono abituate: “Cosa succede con l’inserimento in zona gialla di Liguria e Costa Azzurra. Permane l’obbligo dei tamponi e bisogna quindi mettere mano ala situazione perché, altrimenti, le aperture nel ponente ligure rischiano di essere limitative in termini di beneficio. Confido molto nel Sottosegretario Costa che, seppur del Levante ligure, conosce il territorio ponentino di cui parlo. Chi vive nelle zone di frontiera nell’ultimo periodo vive male, con la gestione dell’immigrazione, le code per i nostri lavoratori senza dimenticare i problemi dei dipendenti che viaggiano su mezzi con targhe estere. Una volta era una zona di sviluppo economico e commerciale e, quindi, chiedo di lavorare per tornare a quella situazione”.