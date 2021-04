Badalucco: "Giornata Mondiale del Libro", a passeggio nei carruggi con citazioni di Pavese, Hemingway e molti altri (Foto e video)

"Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti".

Celebre frase di Cesare Pavese ne 'La Luna e i suoi falò' e assume un'intensità unica leggendola nei carruggi di Badalucco. Il paese della valle Argentina oggi ha voluto partecipare alla 'Giornata Mondiale del Libro' con un'iniziativa, semplice ma originale. Nelle strette viuzze del paese il Comune ha appeso citazioni di Seneca, Hemingway Mandela, Leopardi, Foucault, Baricco, Rodari, Wolfe, Hesse, solo per citarne alcuni.

Ne sono nati così due percorsi che portano in piazza Etra e piazza Santa Cecilia, quest'ultima già ribattezzata piazza Umberto Eco. Luoghi non troppo conosciuti ma intimi e caratteristici che si aprono come piccoli scrigni di tesori davanti a chi vi si imbatte.

Il messaggio è chiaro, il Covid non ferma la cultura. E' vero, gli eventi non ci possono essere quindi l'iniziativa rimane a solo appannaggio dei badalucchesi ma immaginate cosa si possa provare nel ripercorrere la strada di casa, quella che si fa ogni giorno e vederla con occhi diversi dopo aver letto una citazione di Haruki Murakami

"Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c'è dubbio... Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato".