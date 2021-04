Petanque: gli imperiesi Cocciolo e Rizzi al 'Masters' l'appuntamento estivo più importante della specialità

E’ stata confermata ieri l’ennesima edizione della prestigiosa competizione 'Masters de Petanque', nata nel 1999 e che l’anno scorso era stata annullata causa pandemia. Sono stati invitati e vestiranno la maglia azzurra Florian Cometto e Andrea Chiapello di Cuneo e gli imperiesi Diego Rizzi e Alessio Cocciolo.

Prima dello stop dell’anno scorso, i portacolori della nostra nazionale si erano aggiudicati nel 2019 il campionato d’Europa in Bulgaria nella competizione a terne (mentre Rizzi si aggiudicò per la seconda volta in carriera l’oro nel tiro di precisione). Poche settimane dopo arrivarono altre due grandi vittorie a Beauvais in Francia nella competizione a terne ed in quella a coppie in occasione del prestigioso 'Trophée l’Equipe' che ha sfoggiato come sempre le migliori nazionali delle piccole bocce. I Masters sono l’appuntamento estivo più importante e porta in otto località francesi i migliori giocatori del mondo, suddivisi in sette squadre.

La tappa più vicina alla Liguria sarà a Saint-Tropez il 23-24 giugno. Cocciolo e Rizzi insieme avevano già partecipato nel 2019 (per un solo punto rimasero esclusi dalle semifinali), mentre Rizzi ha già partecipato alcune volte, vincendo l’edizione del 2017.