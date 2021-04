Pallavolo: la Grafiche Amadeo Sanremo batte il Finale e riapre la corsa al primo posto in Serie C (Foto)

Grande prestazione, ieri sera, per la formazione della Grafiche Amadeo Rvs che, nel recupero infrasettimanale, ha battuto la capolista Volley Finale per 3-0 (25-17, 25-19- 28-26).

Una partita che, per i primi due set, non è mai stata messa in discussione mentre, nel terzo, c’è stato il ritorno del Finale. Capitan Gazzera e compagni sono però riusciti ad imporsi ai vantaggi. Con la vittoria di ieri la squadra di Cesare Chiozzone riapre di fatto il campionato di Serie C maschile. La Grafiche Amadeo raggiunge infatti i 15 punti e il terzo posto, a pari merito con il Volley Eco Savona Vado.

Ma la ‘Grafiche’ ha ancora due incontri da giocare, due veri e propri scontri diretti che potrebbero modificare completamente la classifica. Il Finale rimane a 21 punti (partite concluse), l’Albissola 19, il Savona Vado e la Grafiche Amadeo 15. I matuziani dovranno giocare fuori casa contro il Vado e tra le mura amiche con l'Albissola volley. Tutto può ancora cambiare e, eventualmente con due vittoria, la Grafiche Amadeo potrebbe raggiungere il primo posto.

Intanto il coach Chiozzone ha così commentato il momento: “Il primo obiettivo è raggiungere i play-off (passano le prime 3 in classifica) ma non sottovalutiamo il fatto del primo posto che ci consentirebbe di alzare il livello, ovvero quello del traguardo promozione”.

(Nella gallery le foto di Fabio Pavan)