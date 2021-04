Nuoto: ai campionati italiani su base regionale, presenti 12 giallorossi della Rari Nantes Imperia

La squadra di Nuoto, allenata da Davide Dreossi, scenderà in vasca da venerdì 23 a domenica 25 aprile per il Campionato Italiano Categoria su base regionale. L'appuntamento è alla Piscina 'Sciorba' di Genova, per uno degli eventi più importanti della stagione.

Alla competizione gareggeranno ben 12 atleti giallorossi: un numero che, già di per sè, inorgoglisce la Rari. Il format prevede che, per ogni disciplina e distanza, possano gareggiare gli 8 atleti liguri con il tempo migliore, divisi per anno di nascita.

Tra le fila imperiesi, i più grandi saranno Soraya El Baraka e Stefano Elia Marzorati (entrambi classe 2004): la ragazza si cimenterà nei 50, nei 100 e nei 200 Rana mentre il secondo sarà impegnato nei 50, 100, 200 Rana e nei 200 Misti.

Tra i 2005 , che risulta l'annata più rappresentata dalla Rari Nantes con quattro atleti, hanno strappato il pass per le finali: Elisa Cifelli (50,100,200Rana e 200 Misti), Eleonora Mela (100, 200, 400, 800 Stile Libero e 200,400 Misti), Edoardo Campi (200 Dorso e 100, 200 Farfalla), Lorenzo Giordano (100 Stile Libero, 200 Misti, 100, 200 Rana).

Tre saranno i classe 2006 che prederanno parte alla competizione: Martina Acquarone (100, 200, 400 Stile Libero e 100, 200 Rana), Maria Chiara Marzorati (50 Stile Libero) e Giulia Jana Viacava (50, 100 Stile Libero e 50, 100 Dorso).

Sofia El Baraka sarà l'unica 2007 della spedizione giallorossa nella gara 50 metri Stile Libero.

Infine, le più giovani della compagnia: le 2008 Benedetta Di Marco (100, 200 Rana e 200, 400 Misti) e Anna Luce Marzorati (100, 200 Stile Libero e 100, 200 Rana).