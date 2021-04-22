Giudice Sportivo, Serie D: Vado e Sanremese perdono Tissone e Bregliano per un turno

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 18/ 4/2021
AMMENDA
Euro 600,00
SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL
Per avere persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, nel corso del secondo tempo, rivolto espressioni offensive all'indirizzo degli Ufficiali di gara. (R A - R AA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CONFALONIERI SIMONE (BORGOSESIA CALCIO)
BREGLIANO SIMONE (SANREMESE CALCIO S.R.L.)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
TISSONE ALESSIO (VADO)
ALLUCI MATTEO (LAVAGNESE 1919)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MAPELLI FRANCESCO (CITTA DI VARESE)
NGOM MAMADOU BARA (FOLGORE CARATESE A.S.D.)
TROIANO LUCA (FOLGORE CARATESE A.S.D.)
ROSSINI JONATHAN (LAVAGNESE 1919)
RONZONI LUIGI FILIPPO (LEGNANO SSDARL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
BEDINO NICOLO (SALUZZO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAPELLI ALESSANDRO JULI (CITTA DI VARESE)
STERRANTINO CARMINE (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)
MAUGERI DEMIS (SALUZZO)
DORATIOTTO FABIO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)