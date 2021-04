Sanremo: negli uffici della ex stazione dei treni ha preso il via ‘Lo Sportello della Gentilezza’ della CRI

Ha preso il via la scorsa settimana 'Lo Sportello della Gentilezza' di Croce Rossa Italiana, comitato di Sanremo presso gli uffici della ex stazione dei treni, lungo la pista ciclabile.



"Obiettivo - spiega Cinzia Papetti, Delegata Obiettivo Sociale della CRI Sanremo - è essere maggiormente sul territorio, a contatto diretto con la popolazione. Oltre alla preparazione e distribuzione di pacchi, chi lo desiderasse, ha la possibilità di portare direttamente allo sportello, esclusivamente il venerdì dalle 10 alle 12, viveri come pasta, riso, latte a lunga conservazione, caffè, pelati, legumi in scatola, biscotti, fette biscottate, marmellate, succhi di frutta, zucchero e farina".

Questi gli orari in cui lo sportello è aperto al pubblico:

lunedì 15/18

martedì 10/13 15/18

mercoledì 10/13 15/18

giovedì 10/13

venerdì 10/13