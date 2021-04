San Bartolomeo al Mare: niente costi di suolo pubblico e conferma dell'ampliamento dei dehors

Niente costi per l'occupazione di suolo pubblico fino al 31.12.2021 per le imprese di pubblico esercizio di San Bartolomeo al Mare e per gli esercenti del mercato ambulante settimanale. Ampliamento dei dehors confermato fino al 31.12.2021. Lo ha deciso questa mattina la Giunta che ha approvato un atto di indirizzo nel quale - tra le altre cose - si impegna a proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.



"Con il perdurare delle restrizioni dovute alla pandemia - spiega Davide Salerno, Assessore al Commercio di San Bartolomeo al Mare - riteniamo doveroso cercare di aiutare le categorie che hanno subito e stanno subendo danni economici. Con questo atto d indirizzo chiediamo al Consiglio Comunale di dare un contributo al tessuto economico locale e incentivare la ripartenza".