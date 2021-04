Nel prossimo fine settimana serie di escursioni con le guide ambientali di 'Ponente Experience'

Serie di occasioni per camminare e scoprire le caratteristiche del territorio con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience, nel prossimo weekend. Le escursioni in programma saranno riservate a chi potrà raggiungere il luogo di partenza in base alle prescrizioni previste per la zona arancione.

Sabato – Anello di Sant’Agata

Un bellissimo anello panoramico tra oliveti e antichi coltivi attraverso cui andremo a ripercorrere l’antico percorso della Via Marenca sul crinale a cavallo delle valli Impero e Caramagna da cui la vista sarà spettacolare, dalle Alpi al Mar Ligure. Ritrovo: ore 14.30 Via delle Scuole di frazione Sant’Agata (Imperia). Informazioni ed iscrizioni: GAE Luca Patelli +39 347 6006939

Domenica - Roncagli-Evigno

Itinerario ad anello adatto a tutti che unirà i borghi di Roncagli ed Evigno attraverso mulattiere e una natura dove la primavera è in piena esplosione. Ritrovo: ore 9 presso il Parco Giaiette a Diano Marina. Informazioni ed iscrizioni: GAE Davide Fornaro +39 340 2440972

Domenica - Oneglia-Colle San Leonardo

Un itinerario ad anello che ci porterà a scoprire angoli nascosti di Oneglia e antichi percorsi e mulattiere che la collegavano e la collegano al golfo dianese. L’ecosistema urbano e collinare della zona saprà stupire insieme agli scorci panoramici da Capo Berta. Ritrovo: ore 9.30 presso l’ex capitaneria di porto di Oneglia. Informazioni ed iscrizioni: GAE Luca Patelli +39 347 6006939.

Domenica 25 aprile - Escursione crepuscolare sul Poggio Brea

Una suggestiva e panoramicissima escursione serale ad anello sulle colline che sovrastano Andora e Laigueglia, da Colla Micheri a Poggio Brea, tra magnifiche fioriture di cisto e pinete accarezzate dalla brezza marina. Ritrovo: ore 17 a Colla Micheri (Andora). Iscrizione: GAE Marco Rosso +39 338 7718703.

Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili sul sito www.ponenteexperience.it. Per partecipare alle escursioni è necessaria iscrizione entro la sera del giorno precedente. La quota di partecipazione è 10 euro.