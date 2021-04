Ilaria Salerno ospite del programma Twitch 'Venerdì Credici' assieme ai Panpers ed altri comici di Zelig e Colorado

"Sono stata contattata direttamente sul mio profilo Instagram dal regista del programma Fabio Ursino" spiega Ilaria a Sanremonews, "forse anche forte del successo di uno dei miei ultimi reel che ha superato le 400.000 visualizzazioni in pochi giorni. Anche se può sembrare ovvio, sono davvero contenta di essere stata invitata come ospite ad un programma così innovativo. 'Venerdì Credici' è nato durante il lockdown per connettersi al mondo grazie alla tecnologia e proporre intrattenimento serale. Ci sono diversi format creati dai numerosi comici presenti provenienti da Colorado e Zelig: tra questi parteciperò a quello più ambito, 'Iaschi e Memina', una versione comica di 'Uomini e Donne'. Ci sarà da ridere!"

La puntata alla quale parteciperà Ilaria Salerno andrà in onda venerdì 23 aprile, come sempre dalle 21.30 a mezzanotte circa. Il programma è formato da sei comici fissi, ovvero 'I Panpers' del duo Andrea Pisani e Luca Peracino, poi Alberto Farina, Mirko, Mirko Mastrocinque dei Nirkiop, Stefano Gorno e Massimo Pica, e da ospiti frequenti come 'Scintilla' Gianluca Fubelli, Enzo Salvi e il professor Jarillà. Per seguire la puntata si può andare sul canale dei Panpers (cliccando qui) mentre per interagire con la chat e gli stessi comici occorre scaricare ed iscriversi a Twitch.