Più visibilità online con le web directory italiane gratis

Nel mondo di Internet è sempre più difficile per un'impresa che opera sul territorio riuscire semplicemente a comparire nei risultati delle ricerche, tanto più se si tratta di un'azienda di piccole dimensioni.

Per l’utente questo risulta spesso molto frustrante, perché non di rado capita di dover cercare tra decine di risultati che rispondono alla descrizione o alle parole chiave, ma che si trovano decisamente fuori portata. Tutto ciò accade solo perché questi ultimi sono risultati frutto di sponsorizzazioni.

Un sistema per essere più facilmente visibili in un mondo globalizzato è quello di comparire all'interno di una directory per imprese. Si può paragonare banalmente al ruolo che una volta era ricoperto semplicemente dall'elenco del telefono, ma che ora si è evoluto per venire incontro ad un mercato sempre più ampio e complesso.

Perché iscriversi a una directory per imprese

Nel mondo globalizzato è sempre più difficile riuscire a imporre la presenza della propria impresa, anche a livello locale. Questo accade soprattutto per via della grossa concorrenza che è legata al sempre maggiore sviluppo dei grandi gruppi e franchise.

Queste grandi realtà molto spesso hanno la possibilità di mettere in campo risorse pubblicitarie impressionanti a tutto discapito di piccoli investitori.

Il motivo per cui conviene entrare a far parte di una directory destinata alle imprese è sempre lo stesso, cioè essere semplicemente reperibili nonostante tutta l'evoluzione tecnologica alla quale abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni. I risultati dei grossi motori di ricerca molto spesso sono calibrati su una scala differente rispetto a quella delle piccole imprese che operano in un determinato territorio.

Infatti, la maggior parte delle volte vengono privilegiati principalmente i risultati sponsorizzati, quelli delle multinazionali o dei colossi del settore, e solo in fondo compaiono le piccole e medie aziende locali.

Questo può rappresentare un problema sia per chi investe nella propria visibilità che per chi è semplicemente alla ricerca di un servizio.

Le web directory italiane gratis per le imprese sono pensate apposta per agevolare sempre di più questo tipo di utenza, cioè per cercare di dare spazio a chi ha bisogno di essere raggiunto con facilità dal proprio pubblico locale e che punta alla creazione un rapporto di fiducia per le sue offerte.

Poter cominciare ad utilizzare il servizio di tracciamento tramite web directory italiane gratis è molto semplice. La compilazione dei campi risulta molto semplificata e davvero alla portata di tutti. È possibile farlo tramite l’impiego di strumenti molto intuitivi, che permettono alle aziende di accedere ed usufruire immediatamente di tutti i vantaggi ad esso collegati.

Dopo aver aperto un account che rende univoco il profilo utente, per accedere gratuitamente alle funzionalità basta compilare le voci richieste sul portale. Fatto ciò, si è in grado di poter avere accesso a una scheda per l'impresa. Si viene, a questo punto, indirizzati su una pagina dove sono riportate tutte le indicazioni necessarie da fornire al pubblico.

Oltre, ovviamente, all'indirizzo e al numero di telefono dell'impresa si può aggiungere un eventuale sito internet, oppure il link ai profili social aziendali per permettere il massimo dell'accessibilità ai potenziali clienti. In aggiunta ognuno può inserire anche tutte quelle informazioni che reputa possano colpire immediatamente l'attenzione di chi visiterà la pagina.

Con pochi passaggi si può, infatti, arrivare ad un grande numero di potenziali nuovi clienti che di solito preferiscono internet ai metodi tradizionali per la ricerca dei servizi di cui hanno bisogno. La preferenza in molti casi è dettata sia da una questione di praticità, visto che ormai praticamente tutti hanno a disposizione uno smartphone, ma anche perché i tempi di accesso sono più brevi.

La web directory è in pratica un grosso contenitore di imprese che risulta essere visibile molto più facilmente negli esiti delle ricerche sui motori perché il numero di risultati che provengono delle sue pagine è alto ed i tag lavorano in modo collaborativo.

Quali sono i vantaggi di apparire in una directory?

Come già accennato, i grossi motori di ricerca vedono più di buon occhio le web directory rispetto ai singoli portali e ai siti delle imprese, questo per una questione legata al volume di traffico. Il risultato è, quindi, che per chi sta effettuando una ricerca sarà molto più facile riuscire ad approdare sulla tua landing page.

Un altro punto chiave che si tende fin troppo spesso a sottovalutare, ma che negli ultimi anni sta diventando sempre più importante, è il meccanismo dei feedback. Al giorno d’oggi l’utente finale molto spesso non ha la possibilità di reperire informazioni dirette come i tradizionali consigli degli amici. Per questo ricerca e si affida sempre di più alle recensioni e alle opinioni di chi ha già usato un servizio.

I feedback lasciati dai clienti soddisfatti e anche da chi eventualmente è critico e ha delle lamentele sull'impresa, sono fondamentali per le imprese che operano principalmente tramite portali on-line, perché consentono agli utenti finali di farsi un'idea ben precisa sulle prestazioni, i costi e l'attendibilità. Allo stesso modo può essere uno spunto anche per l’azienda per capire quali sono gli aspetti da migliorare.

C'è poi da considerare il fatto che per molti anni le imprese hanno disperso la visibilità aprendo decine di profili su piattaforme differenti, come social e portali dedicati, che fra loro non scambiano dati e informazioni.

Utilizzando l'interfaccia principale delle web directory italiane gratis, invece è molto facile riuscire a tenere traccia di tutti gli account che si hanno e aggiornarli di conseguenza, evitando di trascurare possibili fonti di visibilità, o di lasciare indietro l'aggiornamento su piattaforme poco frequentate, ma che costituiscono comunque una potenziale fonte di pubblicità gratuita.

Rinunciare all'occasione di avere una buona visibilità online non è sicuramente una buona scelta, considerando che gran parte del traffico di affari così come il commercio, attualmente, passa attraverso la rete.

Sempre più di frequente, infatti, piccole imprese e specificità d'eccellenza scoprono la necessità di utilizzare internet per raggiungere i loro clienti anche a grande distanza.