Coronavirus: la Liguria ha vaccinato il 23,8% della popolazione, in provincia sono 45.123 le dosi somministrate

Continua a essere superiore alla media nazionale, quella della nostra regione relativa al rapporto tra vaccini ricevuti e somministrati. A ieri, infatti, in Liguria (popolazione di 1.524.826 persone) è stata somministrata la prima dose a 361.027 persone e la seconda a 139.075.

La percentuale di liguri vaccinati è del 23,8% per la prima dose, ovvero il 5,08% in più della media nazionale. Per quanto riguarda la seconda dose la nostra regione ha vaccinato il 9,12% della popolazione, l’1,41% in più della media italiana. Un ottimo risultato che ora attende solo l’arrivo di una massiccia fornitura di altri vaccini (stanno per arrivare quelli di Johnson & Johnson e per quanto riguarda Pfizer si parla di 54 milioni di dosi in tutta Italia).

Per quanto riguarda la nostra provincia il totale delle vaccinazioni al 19 aprile è di 45.123 persone e, di queste, 18.013 hanno ricevuto la seconda dose. L’età media di somministrazione del primo vaccino è di 66,19 anni mente per il richiamo si arriva ad una età media di 70,34.

Gli anziani delle case di riposo sono stati praticamente tutti vaccinati. Mancano quelli di Casa Serena e quelli arrivati dopo l’inizio della campagna ma manca davvero poco. Sono infatti 1.443 quelli che hanno ricevuto la prima dose e, di questi, 1.341 hanno ricevuto la seconda. Sono invece 2.256 gli operatori scolastici a cui è stato somministrato il primo vaccino mente soli 17 hanno anche ricevuto il richiamo. Tra gli ultravulnerabili troviamo 9.431 persone già vaccinate e, di queste, 558 hanno ricevuto la seconda dose.

Ci sono poi gli operatori che lavorano nelle strutture di lungodegenza. In questo caso i vaccinati con la prima dose sono 836 e quelli con la seconda 228. Tra i volontari della sanità sono stati già vaccinati in 1.249 e, di questi, in 1.013 hanno ricevuto la seconda dose. Infine il dato degli imperiesi sopra i 60 anni. Sono 18.311 le persone a cui è stato somministrato il primo vaccino e, di questi, in 9.240 hanno ricevuto anche il richiamo.