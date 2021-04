Ventimiglia: dalla Spes un progetto di recupero e alfabetizzazione in Congo nel ricordo di Luca Attanasio

Il 22 febbraio scorso, in Congo, veniva ucciso dai ‘signori della guerra’, l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, mentre con il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo, portavano aiuti umanitari alle popolazioni più bisognose.

Accanto alla tutela degli italiani presenti in Congo, l’attività dell’Ambasciatorie Attanasio era caratterizzata dalla difesa dei diritti umani e, con la moglie Zakia Sediki, dal recupero dei bimbi di strada. La ‘Scuola di Pace’ di Ventimiglia sente propri questi valori, per questo dopo aver contribuito con 19.100 euro a sostegno della lotta contro le povertà nel nostro territorio ed avere stanziato altri 26.000 per ulteriori progetti, lancia tre proposte per ricordare con i fatti Luca Attanasio.

La prima riguarda il progetto per il recupero e l’alfabetizzazione di 520 bimbi a Ngaliema, località del Congo, gestito da Opera di promozione dell’alfabetizzazione nel Mondo (OPAM). Quindi riconoscere a Zakia Sediki il ‘testimone di pace 2022’, invitando lei ed i suoi figli ad essere nostri ospiti durante le vacanze natalizie. Il riconoscimento sarà accompagnato da un contributo per sostenere l’associazione ‘Mama Sofia’, impegnata nel recupero delle bambine di strada, fondata da Zakia e dal marito Attanasio. Infine invitare il Comune di Ventimiglia in quanto capofila del Distretto Sociale 1 a dare la cittadinanza onoraria a Zakia Sediki.

L’obiettivo dei 3 progetti ammonta a 12.000 euro e si può aderire versando sul conto corrente di Scuola di Pace: IT52V 06175 491000 000009 18880, indicando la causale ‘sostegno progetto Bimbi di Strada’- E’ possibile adottare il progetto impegnandosi a versare 10 euro al mese, da maggio a febbraio 2022, al centro sociale Spes di Frazione Roverino a Ventimiglia.