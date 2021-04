Sanremo: sul sito del Comune la domanda on line per il servizio di trasporto scolastico degli studenti

E’ possibile effettuare la domanda on line per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti o domiciliati a Sanremo e frequentanti la scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di primo grado statale ubicata nel Comune.

La domanda può essere compilata direttamente sul sito del Comune di Sanremo e la scadenza è fissata per le ore 24 del 30 giugno prossimo. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Scuola al numero 0184/52901 o via mail trasportoscolastico@comunedisanremo.it.