Sanremo: mancano le proposte, stop al progetto per i pannelli fotovoltaici sul Mercato dei Fiori

Naufraga il progetto dei pannelli fotovoltaici sul Mercato dei Fiori? Pare di sì. O, almeno per il momento, resterà solo nel libro dei sogni. Nel 2020 l’amministrazione comunale sanremese era pronta per un passo epocale: consentire ad Amaie non solo di distribuire energia elettrica, ma anche di produrla. Come? Acquisendo le aree demaniali di valle Armea per installare una distesa di pannelli fotovoltaici sopra al Mercato.

Ora, però, pare sia tutto in stand-by. È stato detto a chiare lettere durante una riunione della seconda commissione: “Non ci sono proposte”. Per realizzare il progetto Palazzo Bellevue aveva inserito nel bilancio previsionale la spesa di 2 milioni e 400 mila euro per l’acquisto delle aree demaniali. La somma sarebbe arrivata grazie a un debito con Cassa Depositi e Prestiti con la restituzione di 56 rate, dal primo gennaio 2022, per i 28 anni successivi.



Il primo annuncio dell’ambizioso progetto era arrivato durante un consiglio comunale del novembre 2019 per voce del sindaco Alberto Biancheri (leggi la notizia cliccando QUI).