Da lunedì si torna in fascia gialla? E' quasi certo ma la conferma ufficiale arriverà soltanto domani

Da lunedì la Liguria torna in zona gialla. La conferma non è ufficiale ma le indiscrezioni che arrivano da Roma sono piuttosto chiare. Dopo oltre un mese (l’ultimo giorno di zona gialla fu in pieno Festival di Sanremo il 9 marzo) potranno quindi riaprire bar e ristoranti.

La Liguria rientra nelle 12 regioni che potrebbero tornare in fascia gialla (Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto, oltre alle province di Trento e Bolzano). La conferma arriverà domani e rimane solo da capire se anche la nostra provincia rientrerà nel provvedimento, visto che proprio l’imperiese e il savonese furono al centro di una differenziazione rispetto al resto della Liguria, per i numeri più elevati in relazione all’emergenza Covid.

Al momento, sempre dal Governo centrale, arrivano intanto notizie poco confortanti sulla possibilità di far slittare di un’ora l’inizio del coprifuoco (alle 23) mentre le associazioni dei commercianti nel food & beverage sono al lavoro proprio per questo.