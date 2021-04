Sanremo: disservizio per la raccolta dei rifiuti Covid, la segnalazione di un nostro lettore

Un nostro lettore, D.G., ci ha scritto per segnalare un disservizio riguardante il ritiro dei rifiuti Covid a Sanremo:

“Da due settimane, con la mia famiglia, siamo risultati positivi e ancora non siamo stati contattati per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Non abbiano nè ricevuto i kit, nè sentito nessuno che ci abbia dato informazioni in merito. Ci rendiamo conto che la situazione in corso non è di facile gestione ma due settimane senza avere notizie ci paiono decisamente eccessive. Siamo in quattro in famiglia e, come si può ben immaginare, di spazzatura se ne produce ed il fatto di doverla tenere in casa è un disagio non da poco”.