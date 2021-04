Tennis: Fognini squalificato a Barcellona durante il match contro Zapata Miralles, Sinner passa agli ottavi di finale

Se il mondo del tennis ponentino può sorridere per Jannik Sinner, pronto a staccare il pass per gli ottavi di finale a Barcellona (6-3 6-2 al bielorusso Gerasimov), il barometro volge alla tempesta per Fabio Fognini, squalificato a match in corso durante la partita dei sedicesimi contro lo spagnolo Zapata Miralles.

Un incontro fin da subito in salita per il giocatore taggese, sconfitto 6-0 nel primo set, ma in ripresa durante la seconda partita, tanto che la sospensione è arrivata sul 4-4.

Cosa sia accaduto non è ancora chiaro, quel che è certo è che il giudice di linea ha richiamato l'attenzione del giudice di sedia, a sua volta pronto a convocare il supervisor del torneo. Dopo un conciliabolo non particolarmente lungo è arrivata la decisione inappellabile: squalifica immediata dal torneo.

L'auspicio, in attesa di un chiarimento dei fatti, è che la sanzione resti circoscritta a Barcellona, tenendo conto dell'ormai imminente via per gli Internazionali di Roma in programma a inizio maggio.