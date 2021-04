Coronavirus: 9 nuovi casi nel Principato di Monaco, 11 ricoverati e tre pazienti in terapia intensiva

Sono nove i nuovi casi di covid rilevati oggi nel Principato di Monaco con il totale dei positivi che, dall'inizio dell'emergenza, raggiunge quota 2.422.



Al CHPG sono curate 11 persone: 8 pazienti, di cui un residente sono ricoverati. Inoltre, a questa sera, tre persone, tutte non residenti, sono in terapia intensiva. Si registrano due guarigioni nelle ultime 24 ore per un totale di guariti che sale a 2.308.

A questa sera 43 persone sono seguite dal Centro di Monitoraggio Domestico che supporta clinicamente i pazienti con pochi sintomi invitati a rimanere a casa.