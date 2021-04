San Lorenzo al Mare: sabato prossimo in via Vignasse un banchetto organizzato da Fratelli d'Italia

E’ previsto per sabato prossimo, al mattino a San Lorenzo al Mare in via Vignasse, un banchetto organizzato dal circolo ‘Golfo delle Torri’ di Fratelli d’Italia, per il tesseramento e la raccolta firme per le proposte di Legge lanciate dal partito a livello nazionale.

“Sarà un’occasione per incontrare la cittadinanza dopo tanti mesi difficili - commenta il portavoce Lorenza Bellini - e lo faremo all’aperto e nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Ci si potrà tesserare o anche solo con una semplice ma importante firma sostenere le battaglie che la nostra leader Giorgia Meloni porta avanti con impegno e coerenza: il tetto alle tasse, l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, la Supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo, l’abolizione dei Senatori a Vita, e informarsi sull’attività locale del partito che è comunque andata avanti anche durante questo anno attraverso riunioni via zoom”.

Saranno presenti il consigliere comunale Pier Luigi Balestra e il Segretario Franco Ruffini.