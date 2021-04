Ancora ‘Gamefication e letteratura’ all’Istituto Ruffini-Aicardi di Sanremo, venerdì intervento del saggista Alessio Sgarlato

Dopo il primo incontro didattico dell'IIS Ruffini-Aicardi sui rapporti fra la 'gamification e la letteratura' che ha raccolto l'interesse di un pubblico particolarmente folto e attento di allievi, venerdi prossimo ci sarà secondo appuntamento 'virtuale', sempre coordinato dal prof. Umberto per gli studenti dell'Istituto 'Ruffini-Aicardi'.

Questa volta l'appuntamento sarà dedicato ad un tema storico particolarmente affascinante: l'importanza che lo sviluppo tecnologico ebbe nel corso della seconda guerra mondiale e l'apporto che i nuovi e innovativi caccia a reazione, mezzi navali e corazzati, nonché molte altre dotazioni tecnologiche diedero al trionfo degli Alleati e alla sconfitta dell'Asse.

Come di consueto ormai, gli studenti si ritroveranno nell'ambiente Google Meet dedicato della scuola. Il relatore ospite di questa giornata sarà il saggista Alessio Sgarlato, esperto di militaria con al proprio attivo numerose pubblicazioni a tema su aerei, corazzate e piloti storici, soprattutto sotto il segno di Delta Editrice.

L'evento, dal titolo “Mezzi, navi e aerei della II guerra mondiale: il trionfo dello sviluppo tecnologico” affronterà argomenti quali il progresso dal '39 al '45 nella creazione di mezzi particolarmente performanti, le grandi battaglie, la particolare situazione italiana e le armi “povere” e tanto altro.

Un incontro particolarmente utile per le classi quinte nell'ottica della preparazione all'Esame di Stato, ma ovviamente estremamente interessante anche per il resto degli studenti nell'ottica di una maggiore e più approfondita ricerca di una cultura personale e nell'affinamento della comprensione di una pagina non troppo distante ed ancora attuale del nostro passato.