Si può scommettere su altre cose oltre allo sport?

La primavera è tipicamente il periodo dell'anno più eccitante e impegnativo per lo sport, i casinò online con le loro video slots e gli appassionati di scommesse sportive. Ci sono i playoff di basket, l'hockey su ghiaccio e i primi home run della stagione di baseball. Poi ci sono i tornei di golf, e quest'anno, avremmo dovuto tutti sintonizzarsi sulle Olimpiadi in Giappone. Ma con l'attuale pandemia di Covid, alcune di queste scommesse sportive sono ristrette. È sorprendente riconoscere l'effetto che può avere una pandemia globale. Ma ci sono alternative.

Chi è colpito da queste restrizioni sulle scommesse e quali alternative ci sono?

Per tutti gli appassionati di sport, c'è un enorme buco lasciato vuoto con (quasi) nessun evento sportivo. Per gli appassionati di scommesse sportive e per i casinò online, è un doppio colpo. In questo periodo dell'anno, c'è normalmente troppo sport da seguire. Tuttavia, ora, gli appassionati di scommesse sportive stanno disperatamente cercando di trovare qualcosa per grattare il prurito e tenerli sul bordo della loro sedia. Con nessuna fine a breve termine in vista per il blocco, gli scommettitori si stanno espandendo per trovare qualcosa su cui scommettere.

Ma ci sono quelli che semplicemente non riescono a stare lontani dal piazzare una scommessa, e senza gli appuntamenti sportivi e gli eventi su cui normalmente scommetterebbero, i giocatori si sono rivolti ad alcune strane alternative. Ecco alcune delle cose creative su cui la gente sta scommettendo durante l'isolamento:

Temperatura

Meteo

Classifiche musicali

Esports

Affari correnti

Hollywood e i film speciali

Scommesse su spettacoli come il Festival di Sanremo

Siamo abituati a vedere mercati di scommesse messi in atto per l'Eurovision Song Contest, ma in realtà, questa tendenza si estende a competizioni più piccole in Europa e oltre. Mentre la lista dei bookmakers inizia a diminuire al di fuori dell'Eurovision, questi spettacoli come il Festival di Sanremo offrono alcune buone opportunità per trovare profitti di valore.

In Italia, il concorso canoro più popolare si svolge al Festival di SanRemo. Risale al 1951 e nel corso degli anni, l'evento ha contribuito a lanciare le carriere di molti artisti italiani noti, tra cui Andrea Bocelli, Laura Pausini o Paolo e Chiara. Anche famosi artisti internazionali hanno utilizzato il festival per tentare di sfondare nel mercato italiano e l'appello in questo senso include Louis Armstrong, Stevie Wonder e Shirley Bassey. Molte persone tentano la fortuna per trarre qualsiasi profitto dalle quote del festival di Sanremo.

Scommettere sul risultato di qualsiasi elezione importante

Molti fornitori offrono scommesse sulle elezioni americane ed europee. La maggior parte dei mercati sono per i chiari vincitori con prezzi pre-elettorali, ma più vicino all'evento si scommette su ogni sorta di cose come:

Numero di seggi vinti

numero di donne ministro

prossimo leader del partito

scommesse sulle singole circoscrizioni

data delle prossime elezioni

maggioranza complessiva

referendum, primo ministro a dimettersi,

numero di voti con cui un candidato vince

percentuale di affluenza, e così via.

Questi mercati possono gonfiarsi fino a dimensioni enormi poco prima di un'elezione e sono molto popolari per le scommesse dal vivo.