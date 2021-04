Giocare sul web è divertente ma può essere rischioso. Casinolupo.it vi aiuta a trovare i casinò online più sicuri

In questo periodo di emergenza sanitaria si stanno aprendo nuove prospettive per le piattaforme di gioco online, però le insidie sono sempre dietro l'angolo. Grazie al Covid ed alle misure restrittive il mercato del gioco d'azzardo online sta crescendo rapidamente. La pandemia ha avuto un enorme impatto sull'industria del gioco globale, infatti, ha portato alla chiusura di casinò, centri di scommesse, sale di bingo, corse di cavalli e altro. Tuttavia, l'industria del gioco d'azzardo online ha registrato invece una forte crescita. Molte piattaforme di gioco per attrarre più utenti in rete offrono bonus di ogni genere e promozioni imperdibili, promettendo anche vincite memorabili.

Una tentazione a cui molti giocatori non riescono a rinunciare. In questo periodo di confinamento queste piattaforme di gioco sono spuntate come i funghi dopo la pioggia, però spesso non sono in possesso della licenza AAMS (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e non sono in grado di offrire sicurezza e affidabilità. Ecco perché si consiglia agli utenti di scegliere sempre piattaforme di gioco con licenza AAMS. Ma come orientarsi su quella giusta? Per non rischiare di avere brutte sorprese, un modo sicuro per accedere a questi portali ve lo offre Casinolupo.it, un sito dedicato alla selezione dei casinò più affidabili in Italia.

Le misure restrittive di questo periodo hanno sicuramente avuto un ruolo determinante nell'aumento dei portali di gioco online, però nel contempo sono aumentate le insidie per gli utenti che visitano siti che non offrono operazioni completamente trasparenti e rendono impossibile per i giocatori il prelievo delle loro vincite, motivo per cui i giocatori devono prestare molta attenzione quando si registrano su tali piattaforme. I casinò certificati offrono solo metodi di pagamento online affidabili con carte di credito e di debito Visa, MasterCard e American Express, Postepay, ecc. Inoltre, tutte le informazioni utilizzate dai giocatori devono essere ben protette dal sito affinché i dati personali e bancari di ogni cliente non cadano nelle mani sbagliate. Solo consultando Casinolupo.it potrete trovare i casinò online più sicuri ed affidabili della rete e intrattenervi con i vostri giochi preferiti. Sono tantissimi i casinò online sicuri tra cui poter scegliere! La cosa più importante è riuscire a trovare un casinò che vi permetta di giocare a tutti i giochi che state cercando, senza alcuno sforzo. Ma non è tutto! Qui potrete controllare anche la lista dei nuovi casino online 2021 per sfidare immediatamente la sorte in assoluta sicurezza.