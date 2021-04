'Ndrangheta, arrestato a Riva Ligure un 50enne: durante il blitz trovato con un'arma con il colpo in canna

Le operazioni che riguardano soggetti legati alle cosche dei Pesce e dei Bellocco hanno visto l'esecuzione complessiva di 53 ordinanze di applicazione di misure cautelari, di cui 44 in carcere e 9 agli arresti domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti indagati, a vario titolo, per associazione mafiosa, detenzione, porto illegale e ricettazione di armi, per traffico di sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale, estorsioni sia consumate che tentate, reati aggravati dalla circostanza del metodo e dell'agevolazione mafiosa.

Il cinquantenne rosarnese era già stato arrestato dalla Squadra Mobile tre anni fa per detenzione di sostanze stupefacenti. All'esito delle perquisizioni effettuate per l'esecuzione della misura cautelare in argomento, inoltre, lo stesso è stato anche arrestato poiché trovato in possesso di un'arma clandestina con il "colpo in canna", rinvenuta nell'abitazione che occupava stabilmente a Riva Ligure.