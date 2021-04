Tre squadre dei Vigili del Fuoco di Imperia sono intervenute questa sera a Caramagna, in via Cantalupo, per l'incendio di una canna fumaria.

Sono stati i residenti a chiedere l'intervento delle squadre anti incendio quando hanno visto le fiamme provenire dal tetto. Per fortuna non si segnalano feriti o intossicati.

Sul posto l'autobotte e l'autoscala dei Vigili del Fuoco.