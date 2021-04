E' morto il giornalista Fulvio Feraboli: originario di Sanremo lavorava con il 'nostro' NewsBiella

Era originario di Sanremo e, da quasi tre anni, lavorava a ‘NewsBiella', testata giornalistica del nostro gruppo editoriale, Fulvio Feraboli ci ha lasciati a 60 anni. “Un periodo in cui abbiamo avuto modo di conoscere un uomo leale, sincero, sempre con il sorriso – scrivono i colleghi di Biella - e, senza mai fare rumore, se ne è andato così, con una malattia che non gli ha lasciato scampo”.

“Devo fare degli esami, ci vediamo presto”: queste furono le sue ultime parole alcune settimane or sono. Un venerdì, prima di entrare in ospedale. Purtroppo la sorte è spesso beffarda e tutti noi non ci aspettavamo un destino con questo epilogo.

Fulvio amava il giornalismo anche se non era stato il suo primo lavoro. Appassionato di sport, seguiva da molti anni la pallavolo, la pallacanestro: in redazione si occupava della cronaca e aveva un ottimo rapporto con tutti. Era una brava persona ed era difficile litigare con lui. Professionista instancabile, sempre sul pezzo e con un ottimo fiuto per la notizia particolare, sempre disponibile al confronto e con un sorriso che lasciava intravedere la sua personalità unica nel suo genere.