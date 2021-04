Il gruppo 'Cozzi Parodi' alla ricerca di personale per hotel, alberghi e bar della nostra provincia

Tra la fine del mese di maggio e quello di giugno il gruppo ‘Cozzi Parodi’ riapre le sue strutture presenti sul territorio ed è alla ricerca di personale.

In particolare, per l’Hotel Aregai Marina & Residence (che ha previsto la riapertura il 10 giugno), la struttura è alla ricerca di camerieri di sala e bar e camerieri ai piani. L’albergo è un 4 stelle ed è a Santo Stefano al Mare. I requisiti del cameriere di sala sono: esperienza nel servizio di sala, caffetteria e aperitivi; disponibilità a lavorare su turni e festivi; conoscenza di almeno una lingua straniera; persone automunita. Verranno presi in considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe. Il contratto di lavoro è sia a tempo pieno che part-time.

Per quanto riguarda i camerieri ai piani i requisiti sono: esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare su turni e festivi e persona automunita. Anche in questo caso saranno presi in considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o limitrofe. Il contratto di lavoro è tempo pieno e determinato.

Per il bar del Porto di Marina degli Aregai (sotto la torretta) il gruppo cerca un cuoco con i seguenti requisiti: esperienza nella mansione; preparazione di primi, secondi e panini, torte e piccola pasticceria secca. Serve la disponibilità a lavorare su turni e festivi in orario di lavoro diurno. Anche in questo caso automunito e residenti esclusivamente in zona o in quelle limitrofe. Il contratto di lavoro è a tempo pieno e determinato. Per tutti i profili non è disponibile il vitto e l’alloggio.

Per il resort e il residence del Castellaro Golf (che riapre il 24 giugno), l’azienda cerca camerieri di sala e bar e ai piani per l’albergo a 4 stelle che si trova nel piccolo centro dell’entroterra. I requisiti richiesti sono: esperienza nel servizio di sala, caffetteria e aperitivi; disponibilità a lavorare su turni e festivi, conoscenza di almeno una lingua straniera ed essere automuniti. I candidati dovranno essere residenti esclusivamente in zona o in quelle limitrofe. In questo caso è disponibile il vitto e l’alloggio mentre il contratto di lavoro è a tempo pieno o part-time.

Lo stesso albergo cerca anche cameriere ai piani con questi requisiti: esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare su turni e festivi ed essere automuniti. I candidati dovranno essere residenti esclusivamente in zona e, anche in questo caso vitto e alloggio sono disponibili su richiesta. Il contratto è a tempo pieno e determinato.

Lo stesso gruppo ‘Cozzi Parodi’ aprirà l’hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo al Mare il 27 maggio.