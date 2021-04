Sanremo: 'ciapele' rotte in via Palazzo, l'intervento e la foto di un nostro lettore

Un nostro lettore, Carlo Andreini, ci ha scritto per segnalare quanto accaduto in via Palazzo:

“Come cittadino esprimo alcune perplessità inerenti ai lavori che stanno svolgendo da alcuni giorni, presumo per la fibra ottica, nell'antica e prestigiosa via Palazzo. Transitando a piedi ho notato che alcune ‘ciapele’ (pietre del ‘600), posizionate negli anni ’90 quando l'amministrazione Comunale aveva eseguito alcuni lavori, sono state spezzate in due parti vicino ai tombini. Mi auguro che le stesse vengano sostituite con altre uguali dagli operai che eseguono i lavori”.