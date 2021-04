Tennis: una super Angelica Sara del Tennis Sanremo vince due tornei internazionali

Due settimane intense (dal 3 al 17 aprile) quelle appena trascorse per la giocatrice Angelica Sara del Tennis Sanremo, che l’hanno vista impegnata in due tornei consecutivi del circuito internazionale Tennis Europe e in entrambe le competizioni vincitrice.

Angelica, già campionessa italiana under 11 di singolo e doppio (12 da compiere in novembre), si sta rivelando come una delle nuove e grandi promesse del tennis italiano. L’ulteriore dimostrazione è arrivata ora anche a livello internazionale nei due tornei disputati.

Il primo dal 3 al 10 aprile (Tirana open under 12) a Tirana in Albania, dove supera la fase a gironi giocando tre partite e vincendo un turno impegnativo contro la già titolata rumena Giulia Safina Popa, annullando un match point nel tiebreack finale. Nel tabellone principale incontra poi la slovena Luisa Fusyl, a seguire la francese Lyna Thach e in finale la rumena Andrea Olariu alla quale lascia pochi games.

Accompagnata dal maestro nazionale Massimiliano Conti del team Tennis Sanremo ottiene così il suo primo titolo internazionale.

Il secondo torneo, dal 11 al 17 aprile (Swiss tennis Accademy cup ) a Bienn in Svizzera. Nell’accademia di preparazione nazionale degli atleti svizzeri partecipa al tennis Europe e gioca il primo turno della fase a gironi il giorno successivo della finale a Tirana. Incontra come primo match la fortissima tedesca n1 del ranking nazionale tedesco under 12 Jeanne Ardenne Taffo Simo e riesce a vincere al terzo set dopo un match combattuto e qualche problema di contrattura al collo. Accede al tabellone principale lasciando pochi games alle successive avversarie svizzere. Nel tabellone principale supera le avversarie tedesche n2 e n3 del ranking nazionale tedesco Tamina Kochta e Mariella Thamm e in finale trova la n1 del ranking francese Elisa Rohrbach che supera per 6-3/6-0.

Accompagnata dal coach Fabio Lavazza ottiene così anche questo secondo titolo internazionale.

Angelica Sara, detta Geky, si allena al tennis Sanremo da tre anni con il team composto da Valentine Confalonieri, Matteo Civarolo, Massimiliano Conti e Alessandro Petrone, con la collaborazione del coach Fabio Lavazza, preparatore atletico Filippo Ferraris. Angelica si allena mattina e pomeriggio sui campi del tennis Sanremo e concilia gli impegni sportivi e quelli scolastici frequentando l’istituto privato Galileo Galilei di Arma di Taggia.