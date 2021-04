Coronavirus: cala ancora il tasso di positività in regione (5,19%) mentre risalgono i nuovi contagiati in provincia (70)

Cala nuovamente il tasso di positività regionale mentre in provincia di Imperia, con l’aumento del numero dei tamponi, sale nuovamente anche quello dei nuovi contagiati.

In generale la pressione del Covid-19 cala, con il numero di ricoverati e di terapie intensive scende anche oggi, sia in base regionale che provinciale. Oggi sono 292 i nuovi positivi in Liguria, a fronte di 4.937 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.528 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 16,9 pari al 5,19%.

In provincia di Imperia sono 70 i nuovi positivi, contro io 49 di Savona, i 151 di Genova e i 20 di Spezia. Sino 11 i morti segnalati oggi, con i decessi avvenuti tra il 17 aprile e oggi. Di questi due sono avvenuti in provincia di Imperia: un uomo di 70 anni all'ospedale del capoluogo e uno di 72 in quello di Sanremo.

Questi gli altri dati nel dettaglio:

Tamponi processati con test molecolare: 1.141.131 (+4.937)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 230.898 (+2.528)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 96.683 (+292)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.502 (-214)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.015 (-59)

Savona 1.314 (-97)

Genova 3.122 (-9)

La Spezia 766 (-52)

Residenti fuori regione o estero 92 (+1)

Altro o in fase di verifica 193 (-)

Totale 6.502 (-214)

Ospedalizzati: 666 (-7); 70 (-5) in terapia intensiva

Asl 1 - 115 (-2); 7 (-2) in terapia intensiva

Asl 2 - 148 (-2); 13 (-2) in terapia intensiva

San Martino - 120 (+2); 22 (-2) in terapia intensiva

Galliera - 73 (+1); 6 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-1); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 95 (-5); 6 (-)in terapia intensiva

Asl 4 - 37 (-1); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 75 (+1); 10 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.817 (-209)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 86.091 (+495)

Deceduti: 4.090 (+11);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.559 (+69)

Asl 2 - 1.418 (+71)

Asl 3 - 2.215 (-85)

Asl 4 - 392 (-3)

Asl 5 - 914 (+143)

Totale - 6.498 (+195)