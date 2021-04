Volley: sconfitta in casa per le sanremesi della Grafiche Amadeo contro il Finale

A Sanremo, con un netto 3 set a 0 in casa, a villa Citera la Grafiche Amadeo non ha saputo porre il proprio gioco ed ha subito il gioco del Volley Finale. Perdendo la squadra matuziana non effettua l'aggancio in classifica e rimane con solo 7 punti nel girone della Serie C regionale femminile.