Pallamano: sabato prossimo, l’under 15 maschile dell’ABC Bordighera affronta il San Camillo Imperia e la Pallamano Ventimiglia

Sabato 24 Aprile avrà inizio il campionato under 15 maschile che vedrà impegnata la formazione dell’ABC Bordighera nel girone C, dove affronterà le squadre del San Camillo Imperia e della Pallamano Ventimiglia nel corso di quattro giornate di concentramento presso il Palaroya di Ventimiglia e la palestra del San Camillo Imperia.



“Purtroppo la nostra compagine – spiegano dalla società sportiva - non potrà avere il piacere di disputare partite nel proprio campo in quanto sia il palazzetto dello sport che la palestra Conrieri di Bordighera sono inutilizzabili in seguito alle misure anti covid. I concentramenti si svolgeranno il 24 Aprile presso il Palaroya di Ventimiglia, il 1° Maggio ed il 15 Maggio presso la palestra San Camillo Imperia ed infine ancora al Palaroya di Ventimiglia il 22 Maggio. Al termine di questi concentramenti le migliori due squadre sfideranno le due migliori squadre Lombarde il 6 Giugno in sede ancora da definire.

L’ABC Bordighera si presenterà al via di questo campionato, sotto la guida del Direttore Tecnico Jean Claude Asnong, degli allenatori Luciano Martin e Sergio Giribaldi, del preparatore portieri Giuliano Antoniol, con i seguenti atleti: Alija Christian (portiere) Anfosso Matteo, Anfosso Simone, Balduzzi Alessandro, Bellan Valerio, Filippi Simone, Galant Daniel, Spolverini Riccardo, Vietta Davide.

Menzioniamo inoltre le cinque ragazze che si sono sempre allenate con i nostri ragazzi aiutandoli negli allenamenti nonostante per motivi legati all’emergenza covid non si sia potuto disputare il loro campionato: Bouchahma Hiba, Bouchahma Saadia, Maiano Angiolina, Masini Beatrice e Tafaoui Amina”.