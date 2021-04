Vaccino Covid: l'ASL 1 anticipa le prenotazioni per la fascia 70 - 79 anni, ecco come prenotarsi

Asl1 informa le persone d'età compresa tra i 70 ed i 79 anni che è possibile anticipare il proprio appuntamento per la vaccinazione.

“Lo scopo – spiegano dalla direzione sanitaria di Asl1 – è quello di anticipare la vaccinazione per le persone anziane, con gli spazi rimasti vacanti grazie alle campagne vaccinali delle scorse settimane, proseguendo così in un modo più celere”.

Per farlo sarà necessario annullare la prenotazione precedente e farne una nuova, attraverso i canali tradizionali come il sito internet www.prenotovaccino.regione.liguria.it, via telefono al numero 800938818 o presso le farmacie convenzionate.

Nel caso remoto non si trovasse una data ravvicinata rispetto alla precedente prenotazione, l'utenza potrà contattare l'Ufficio Relazioni col Pubblico di Asl1, al numero di telefono 0184536656, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 o via posta elettronica all'indirizzo urp@asl1.liguria.it, per individuare una data più idonea.