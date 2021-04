Covid-19, Liguria da zona gialla, Toti: "Contagi in discesa in tutta la regione". In provincia di Imperia 180 positivi ogni 100 mila abitanti

"Questa settimana si apre con l'incidenza del contagio in discesa in tutta la regione e le province del ponente continuano il loro deciso calo. I due dati positivi sono la provincia di Imperia, che continua a scendere a 180 positivi ogni 100 mila abitanti, e Savona a 160: una costante e univoca discesa. A ciò si aggiunge l'inaugurazione di un nuovo hub a Chiavari nella scuola della marina militare del Tigullio, che consentirà di raddoppiare l'attuale capacità vaccinale dell'Asl 4". Lo ha dichiarato il governatore Giovanni Toti durante il consueto punto stampa serale sull'emergenza covid-19 nella nostra regione. Sul fronte della campagna vaccinale il presidente della Giunta ha sottolineato come "siamo al 90% del somministrato sul consegnato: la Liguria è la seconda regione d'Italia per percentuale di popolazione vaccinata su popolazione residente, 22,5%, mentre la media italiana è al 17,9%; siamo all' 8,56% di somministrazione della seconda dose, mentre la media italiana è al 7,4%. Sono 250mila i vaccini fatti in un mese, un ottimo risultato per la nostra sanità: abbiamo impresso un'accelerazione che speriamo di riuscire a tenere, se le consegne dei vaccini saranno sufficienti".

"Il saldo tra guariti e nuovi positivi mostra chiaramente una discesa costante dell'incidenza - ha continuato commentando i dati di giornata - le ospedalizzazioni crescono un po', come sempre nel fine settimana, ma i ricoveri in intensiva scendono di una unità. Anche le persone in isolamento domiciliare scendono: sono 140 in meno, altra prova della minore circolazione del virus che si rifletterà anche sulle curve ospedaliere. Si tratta di una una conferma del dato di venerdì scorso che fa sperare che al prossimo report la Liguria si attesti in fascia gialla. Sarà quello il report legato alle riaperture che cominceranno il 26, quindi molto importante".

"Domani ci sarà la prima riunione in Conferenza regioni con i ministri della Salute e degli Affari regionali, quelli direttamente interessati ai cambiamenti in programma dal 26 - ha proseguito Toti. A loro abbiamo già comunicato, l'ho fatto anch'io personalmente nel fine settimana per telefono, alcuni piccoli aggiustamenti di sostanza che riteniamo importanti rispetto alle misure annunciate: la possibilità di mangiare al chiuso con accorgimenti sicurezza, che già era contemplata nel regolamento della precedente zona gialla, non c'è motivo di escluderla ora che le vaccinazioni hanno diminuito il rischio; il prolungamento coprifuoco oltre le 22 perché l'orario attuale non è coerente con le abitudini alimentari italiane. Siamo tutti d'accordo sull'esigenza di mantenere prudenza e anche un orario preciso di coprifuoco per evitare assembramenti fuori dai locali, festini improvvisati e altri comportamenti sconsiderati che abbiamo già visto, ma questa necessità non può penalizzare i locali che si apprestano con fatica ad applicare le linee guida e a riaprire".