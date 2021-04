Coronavirus: cala la pressione in regione (positività al 7,1%) e nell'imperiese (9 nuovi contagiati)

Cala la pressione del Covid-19 sulla nostra regione e anche nella nostra provincia. Come anticipato ieri dall’intervista al Dottor Cenderello, Primario del reparto Malattie Infettive di Sanremo, da venerdì scorso la situazione sta migliorando. Al Covid Hospital matuziano rimangono oggi invariati i ricoverati mentre cala leggermente il numero delle terapie intensive.

Anche se il numero di tamponi, come ogni lunedì (riferiti alle 24 ore precedenti) è inferiore, la situazione è al momento indirizzata verso un miglioramento. Intanto la nostra regione ha raggiunto il 90% dei vaccini somministrati, su quelli arrivati in Liguria.

Oggi sono 202 i nuovi positivi al Covid-19 in regione, a fronte di 2.845 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 1.365 antigenici rapidi), uno ogni 14,08 pari al 7,1%. Deciso calo di positivi in provincia di Imperia (9), mentre sono 46 nel savonese, 131 a Genova e 14 a Spezia.

7 i morti tra i pazienti Covid positivi in Liguria, nel periodo tra l'8 aprile e ieri. Di questi, due si sono registrati all'Ospedale Borea di Sanremo, due uomini di 83 e 92 anni.

Questi gli altri dati nel dettaglio:

Tamponi processati con test molecolare: 1.136.194 (+2.845)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 228.370 (+1.365)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 96.391 (+302)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.716 (-231)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.072 (-28)

Savona 1.411 (-57)

Genova 3.131 (-123)

La Spezia 818 (-13)

Residenti fuori regione o estero 91 (-3)

Altro o in fase di verifica 193 (-7)

Totale 6.716 (-231)

Ospedalizzati: 673 (+11); 75 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 117 (-); 9 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 150 (+13); 15 (+2) in terapia intensiva

San Martino - 118 (+1); 24 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 72 (-1); 5 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 4 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 100 (+5); 6 (+1)in terapia intensiva

Asl 4 - 38 (-); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 74 (-7); 10 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 6.026 (-240)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 85.596 (+426)

Deceduti: 4.079 (+7);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.490 (+60)

Asl 2 - 1.347 (-19)

Asl 3 - 2.300 (-65)

Asl 4 - 395 (+9)

Asl 5 - 771 (-27)

Totale - 6.303 (-42)