Taggia: arriva il regolamento per la gestione dei beni comunali, Negroni "Mettiamo ordine per sanare situazioni non chiare"

"In questi mesi siamo partiti con un censimento puntuale dei nostri beni disponibili e indisponibili. Abbiamo trovato una situazione complessa che andava avanti da almeno 15 - 20 anni. C'è stato un impegno forte da parte degli uffici che hanno lavorato strenuamente per arrivare al regolamento. - prosegue - Abbiamo trovato un censimento dei beni comunali, dal punto di vista catastale, quindi un elenco dei beni affiancato da una gestione in affidamento fatta da tante delibere e talvolta situazioni poco chiare. Ci sono posizioni da sanare. Alcuni casi in cui per le difficoltà a reperire la documentazione, c'è poco e niente di ufficializzato o dove non sono stati stabiliti i canoni in maniera chiara".